Degustazione di vini musica e masterclass sul battello | torna ' Calici d' estate'

Torna “Calici d’estate”, l’evento imperdibile dedicato a vino, musica e masterclass sul suggestivo battello della Nuova Darsena di Ferrara, dal 29 maggio al 2 giugno. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di vivere atmosfere estive all’insegna del gusto e del relax. Iscriviti al canale WhatsApp per conoscere tutte le novità di questa splendida avventura estiva.

Dal 29 maggio al 2 giugno torna l'appuntamento più atteso dagli amanti del vino e delle atmosfere estive: ‘Calici d'estate’, anche quest'anno si presenta nella sua una veste più suggestiva, ospitato nella splendida cornice della Nuova Darsena di Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Degustazione di vini, musica e masterclass sul battello: torna 'Calici d'estate'

