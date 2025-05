Definiti gli avversari dei qualificati al Roland Garros | Musetti trova un tedesco Zeppieri avrà Alcaraz!

Al termine delle qualificazioni, il tabellone di Roland Garros 2025 prende forma, svelando gli avversari dei qualificati alla start. Musetti affronterà un tedesco, Zeppieri se la vedrà con Alcaraz, e molti altri svelano i loro primi ostacoli sulla terra rossa parigina, in un torneo ricco di emozioni che prenderà il via domenica 25 maggio.

Il tabellone del Roland Garros 2025 si è delineato nella sua interezza al termine delle qualificazioni e così tutti i giocatori iscritti al secondo Slam della stagione hanno conosciuto i propri avversari per il primo turno del torneo che scatterà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi. Diversi big erano in attesa di sapere l’identità degli sfidanti per il debutto nella capitale francese, tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e grande favorito della vigilia. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere con il nostro Giulio Zeppieri, cha ha superato brillantemente i durissimi preliminari e avrà così la possibilità di fronteggiare il formidabile iberico, reduce dai successi al Masters 1000 di Madrid e agli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it