De Luca bisogna essere imbecilli | siluro su Schlein e Pd

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha suscitato scalpore dichiarando che nel Pd, per fare carriera, bisogna essere imbecilli. Dopo aver definito Netanyahu “una bestia, un criminale”, De Luca ha criticato il partito democratico per le sue iniziative propagandistiche in vista delle elezioni regionali, scatenando un feroce attacco contro i dem nel suo solito stile diretto e senza mezzi termini.

"Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli": a dirlo il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Che, dopo aver definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu "una bestia, un criminale", ha attaccato il partito dei dem, accusandolo di "iniziative propagandistiche in vista delle Regionali". Poi ha lanciato un avvertimento: "Noi risponderemo punto per punto a tutte le idiozie che metteranno in giro. La politica politicante ha interesse solo alle candidature". E ancora: "Si vedono a Roma e aprono il banco lotto, qui non funziona, non perdete tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - De Luca, "bisogna essere imbecilli": siluro su Schlein e Pd

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Campania, De Luca contro il Pd: «Per far carriera in quel partito bisogna essere imbecilli»

Durante una diretta sui social, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha criticato duramente il PD, definendolo imbarazzante per chi desidera far carriera nel partito.

L’ira di De Luca: “Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli. E in FdI c’è chi li affianca”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, esplode in una durissima invettiva contro il Pd, accusandolo di promuovere una carriera politica basata sull'imbecillitĂ e di essere affiancato da chi condivide questi metodi in FdI.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta

Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

«Niente ciucci in Campania»: De Luca vuole decidere il candidato presidente; Vincenzo De Luca a Crosetto: Co sta banda di co...i state tranquilli | .it; De Luca: «La Campania non si vende»; Elezioni Regionali Campania, da Roberto Fico prima bordata a De Luca: Paura di nessuno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campania, De Luca contro il Pd: «Per far carriera in quel partito bisogna essere imbecilli»

Da msn.com: Nel corso di una diretta sui social, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è scagliato contro il Partito Democratico, soprattutto riguardo al tema dei trasporti. Secondo De Luca, ne ...

De Luca: per fare carriera nel Pd bisogna essere imbecilli

askanews.it scrive: Napoli, 23 mag. (askanews) – “Ci sono due argomenti che nei prossimi mesi saranno affrontati in termini di mistificazione e di demagogia. Il primo è quello dei trasporti: dovrebbero fare un monumento ...

L’ira di De Luca: “Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli. E in FdI c’è chi li affianca”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: "A Roma si è aperto il bancolotto: una Regione a me, una a te. Rabbia e disgusto". De Luca esplode nella sua diretta Facebook - Video ...