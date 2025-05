Dazi Tajani Bisogna avere pazienza serve essere determinati

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea l'importanza di pazienza, determinazione e costanza nelle attività diplomatiche, evitando commenti sulle recenti dichiarazioni di Donald Trump. In un contesto internazionale complesso come quello di Città del Messico, Tajani evidenzia la necessità di un approccio paziente e strategico per affrontare le sfide diplomatiche attuali.

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – “Lavoriamo, bisogna avere pazienza, essere certosini e determinati”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che non ha voluto commentare le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale in un messaggio su Truth aveva “raccomandato” dazi del 50% per l’Ue dal primo giugno. “. Aspettiamo il colloquio che avrà oggi pomeriggio il commissario europeo Sefcovic con i suoi interlocutori statunitensi per capire esattamente come stanno andando le trattative”, ha detto Tajani, che si trova in Messico in visita ufficiale, interpellato dai giornalisti. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “Bisogna avere pazienza, serve essere determinati”

Leggi anche questi approfondimenti

Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento"

Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian.

Dazi: Tajani, “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”

SULMONA – “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”, ha affermato il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri, Tajani, sottolineando l'importanza di una gestione strategica dei dazi con gli Stati Uniti.

Così è cambiata la linea italiana su Gaza, Meloni e Tajani: «Bisogna dire basta al governo israeliano»

Negli ultimi mesi, la linea italiana su Gaza è cambiata profondamente. Tra le parole di Tajani e l’assenza dei ministri agli eventi israeliani, i rapporti con Israele si sono raffreddati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Made in Italy, Tajani: «Dobbiamo guardare a nuovi mercati, dall’India all’America Latina e all’Indo-pacifico; Nuovo affondo di Trump: Senza gli Usa in Europa si parlerebbe tedesco e giapponese; Bechis al Salone del libro di Torino: «Vance? Se i dazi funzioneranno lui ci sarà»; Tajani, 'no a guerre commerciali, vogliamo accordo'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dazi, Tajani “Bisogna avere pazienza, serve essere determinati”

Si legge su msn.com: CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – “Lavoriamo, bisogna avere pazienza, essere certosini e determinati”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che non ha voluto commentare le ...

Tajani: sui dazi niente panico, concentrarsi sull’Asia

Lo riporta msn.com: Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inaugurato il padiglione Italia dell’Expo 2025, e il tema dazi-Usa si è subito ... nelle difficoltà bisogna avere le spalle larghe e capire cosa ...

Dazi, Tajani "Non bisogna drammatizzare ma dobbiamo agire"

Scrive msn.com: ROMA (ITALPRESS) - "I dazi certamente sono un fatto negativo, ma non bisogna drammatizzare perché ... Così il vicepremier e ministro, Antonio Tajani, a margine del Consiglio nazionale di Forza ...