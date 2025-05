Dazi Schlein | la pontiera grande amica di Trump Meloni lo fermi

La recente decisione di Trump di imporre dazi del 50% sull’UE rappresenta una minaccia per imprese e lavoratori italiani. La presidente Meloni, considerata una sua alleata e mediatrice, è invocata per fermare questa misura dannosa. L’auspicio è che si possa evitare un ulteriore freno al commercio e all’economia internazionale.

Roma, 23 mag. (askanews) – “Trump oggi ha annunciato dazi devastanti al 50% per l’Unione europea dal primo giugno che sarebbero una vera sciagura per imprese e lavoratori italiani. Aspettiamo con ansia che la sua grande amica e pontiera Giorgia Meloni gli dica di fermarsi”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein, sottolineando che “già adesso le minacce del presidente americano hanno avuto delle conseguenze: le borse europee hanno perso 183 miliardi e quella italiana ha chiuso con il segno meno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

