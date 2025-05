Dazi Orsini Negoziare in tempi rapidi con gli Stati Uniti

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha sottolineato l'importanza di negoziare rapidamente con gli Stati Uniti su temi chiave come commercio, difesa e tecnologia, durante l'assemblea di FederlegnoArredo a Venezia. La rapidità nelle trattative è essenziale per rafforzare le relazioni e tutelare gli interessi italiani in un contesto internazionale in rapido mutamento.

VENEZIA (ITALPRESS) – "C'è l'esigenza di negoziare rapidamente con gli Stati Uniti su tre linee sul commercio, sulla difesa, e sulla tecnologia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in videocollegamento con l'assemblea annuale di FederlegnoArredo, a Venezia.

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi”

Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa

Dazi: la Cina festeggia l'armistizio e si fa strada nel "cortile di casa" degli Stati Uniti. Sebbene si tratti di un accordo temporaneo e non di un trattato di pace, la notizia ha suscitato entusiasmo tra stampa e opinione pubblica cinese, segnando un momento significativo nelle relazioni tra le due potenze.

Liste d’attesa: ecco il modulo da compilare se i tempi massimi non vengono rispettati

Le liste d'attesa nel settore sanitario diventano un problema insostenibile. L'Associazione Coscioni offre un modulo di protesta per chi non riceve le prestazioni nei tempi previsti dalla legge.

