Dazi opposizioni in rivolta contro Meloni | Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?

Le oppposizioni in Italia si scagliano contro Meloni, accusandola di peggiorare la situazione con l'aumento dei dazi, mentre in Europa si temono ripercussioni economiche. La critica si inasprisce anche per le relazioni tra il governo italiano e Donald Trump, sollevando preoccupazioni sulla direzione politica e commerciale intrapresa dal paese.

In Europa si guarda con terrore alle conseguenze che l'aumento dei dazi potrebbe portare con sé e in Italia la situazione sembra ancora più aggravata dagli attacchi delle opposizioni, che hanno criticato il comportamento e la relazione di Giorgia Meloni con Donald Trump L'articolo Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?”

