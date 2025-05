Davigo al quinto ricorso respinto

Davigo ha visto respinto il suo quinto ricorso. Dopo una serie di conferme e rinvii tra tribunale, corte d'appello e Cassazione, quest’ultima ha infine dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, sancendo la definitiva decisione in questa lunga e complessa vicenda giudiziaria.

In primo grado il Tribunale di Brescia lo aveva condannato, la Corte d'appello aveva confermato, la Cassazione aveva confermato ma in parte rinviato in appello, ancora l'appello aveva ri-confermato, adesso la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Davigo al quinto ricorso (respinto)

