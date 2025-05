David Zini un messianico nazionalista per guidare lo Shin Bet | Netanyahu vuole blindare l’intelligence

David Zini, messianico nazionalista di 51 anni e padre di undici figli, è stato scelto da Netanyahu per guidare lo Shin Bet. Con visioni ferventi sul ruolo di Israele in Medio Oriente, Zini si propone di rafforzare l’intelligence israeliana, in un momento in cui il premier mira a blindare ulteriormente i servizi segreti nazionali.

Un maggior generale 51enne, fervente nazionalista dichiarato, padre di undici figli e con visioni messianiche sul ruolo di Israele in Medio Oriente: David Zini è il prescelto indicato da Benjamin Netanyahu per succedere a Ronen Bar, capo del servizio segreto interno (Shin Bet) che si dimetterà dall’incarico il 15 giugno dopo un lungo braccio di ferro col capo del governo. Un nazionalista messianico alla guida dello Shin Bet. Maggior generale in servizio nell’Israel Defense Force dal 1992, quando aveva 18 anni, Zini è una figura estremamente controversa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - David Zini, un “messianico” nazionalista per guidare lo Shin Bet: Netanyahu vuole blindare l’intelligence

Israele, il generale David Zini è il nuovo capo dello Shin Bet

Scrive radiortm.it: L’annuncio, arrivato giovedì sera dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha provocato una frattura tra il governo e i vertici delle Forze di ...