Dario Angeletti a Francesca Spagnuolo il premio intitolato al prof ucciso a Tarquinia

Dario Angeletti, docente dell'Unitus tragicamente ucciso nel 2021 a Tarquinia, viene ricordato con il premio di laurea intitolato a lui. A Francesca Spagnuolo verrà consegnato il riconoscimento lunedì 26 maggio, durante l’evento "Marine Science Debrief" al polo di Civitavecchia dell’Università della Tuscia, onorando così la memoria e il valore della sua figura.

A Francesca Spagnuolo il premio di laurea "Dario Angeletti", intitolato al docente dell'Unitus ucciso nel 2021 alle Saline di Tarquinia. La consegna è prevista per lunedì 26 maggio al polo di Civitavecchia dell'Università della Tuscia, durante l'evento "Marine science Debrief: conoscere.

La Sorianese torna in Eccellenza: una promozione che sa di riscatto; Viterbo, al "Paolo Savi" lezione del Prof. Fabio Pacini sugli atti normativi dell'Unione Europea; Viterbo, passeggiata con gli amici a quattro zampe.