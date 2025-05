Dalla strage di Capaci è cambiato tutto tranne la retorica | una bella cerimonia e tutto torna come prima

Dalla strage di Capaci, sono passati 33 anni, ma la retorica resta invariata. Un ricordo doloroso che si ripresenta in cerimonie e commemorazioni, senza realmente cambiare le cose. Quel sabato 23 maggio 1992 ha segnato profondamente la Sicilia e l’Italia, ma il tempo non ha cancellato le radici della paura e della retorica vuota che ancora permeano la memoria collettiva.

33 anni. 12.053 giorni. È il tempo che ci separa da quel sabato 23 maggio 1992. Da quel sabato pomeriggio in cui tutto è cambiato. Anzi, da cui nulla è cambiato. E non serve scomodare — di nuovo — la citazione più abusata della letteratura sulla Sicilia. Certo, è cambiata la moneta. Sono cambiati i nomi degli aeroporti, delle piazze, delle strade. È cambiata persino la tonalità delle sirene, che quel pomeriggio tagliavano l’aria insieme agli elicotteri. E che avrebbero fatto lo stesso appena due mesi dopo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla strage di Capaci è cambiato tutto, tranne la retorica: una bella cerimonia e tutto torna come prima

Approfondisci con questi articoli

Il minuto di silenzio nel momento della strage di Capaci e un ritratto di Chinnici per celebrare la legalità

In occasione della Giornata per la Legalità, il Comune di Russi commemora le vittime della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992.

Disastro aereo, tragedia enorme: “Di chi è la colpa di questa strage”, fuori tutto

Il disastro aereo del volo MH17 della Malaysia Airlines, avvenuto il 17 luglio, ha segnato una tragedia enorme, suscitando interrogativi su chi sia responsabile di questa strage.

L’ex Roma svela: “Scelsi i giallorossi per De Rossi, poi è cambiato tutto”

Roma, una squadra che vive di passioni e legami profondi, si trova a fronteggiare una stagione critica.

Ne parlano su altre fonti

Il pm Paci: «La mafia è un aspetto del capitalismo»; 33 anni fa la strage di Capaci, a Palermo una giornata di memoria; Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e…; STAMPA. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage Capaci, Mattarella: “Dare continuità all’opera di sradicamento della mafia. Cogliere le sue trasformazioni”

Riporta msn.com: “La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine”: questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria par ...

Anniversario strage di Capaci: 33 anni dall’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta

Lo riporta ilsicilia.it: Oggi a Palermo sono diversi gli appuntamenti e le manifestazioni che serviranno a ricordare le vittime dell'attentato ...

La strage di Capaci 33 anni dopo: Mattarella: "Ferita profonda, vigilanza alta per guardare al futuro". Meloni ricorda Falcone

Scrive gazzettadelsud.it: Capaci, 1992 . «L'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono e che ripeté poche settimane più tardi in via D’Amelio a ...