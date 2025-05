Dalla stampa ai social | la comunicazione nelle famiglie reali

Dalla stampa ai social media, la comunicazione delle famiglie reali ha subito una rivoluzione radicale negli ultimi due secoli. Dai messaggi riservati via telegrafo a una presenza continua online, queste istituzioni hanno dovuto adattarsi alle nuove tecnologie, cercando di preservare la loro immagine mentre comunicano con il pubblico in modo piĂą diretto e immediato.

La comunicazione delle famiglie reali ha subito una trasformazione radicale negli ultimi due secoli, passando da messaggi riservati trasmessi tramite telegrafo a una presenza costante sui social media. La sfida è stata, ed è tuttora, quella di adattare una istituzione millenaria alle nuove tecnologie senza tradirne i principi. La strategia di comunicazione delle famiglie reali prevede due obiettivi, uno è rimasto immutato da secoli ed è quello di mantenerne la rilevanza e il prestigio, l'altro è piĂą recente ed è la connessione con il pubblico.

Secondo La Stampa, JĂĽrgen Klopp sarĂ il nuovo allenatore della Roma, confermato anche da un indizio social dei Friedkin.

Secondo quanto riporta La Stampa, JĂĽrgen Klopp sarĂ il nuovo allenatore della Roma, con conferme anche sui social, tra cui un video dei Friedkin.

Marotta: «Silenzio stampa una forma di comunicazione. Inzaghi? Vogliamo rinnovo!»

Prima di Napoli-Cagliari, Giuseppe Marotta ha parlato di silenzio stampa e rinnovo con Inzaghi. Nel pre-partita, l’ad dell’Inter ha sottolineato l’importanza della professionalità dei giocatori e ha affrontato tematiche legate al futuro della squadra, riflettendo sulla serenità necessaria per un momento cruciale della stagione.

