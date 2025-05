Dalla Nave Msc Divina salpa l’avvicinamento al Festival del Giallo Città di Napoli

Dalla MSC Divina prende il via l’avvicinamento al Festival del Giallo di Napoli, giunto alla sua quarta edizione. Ciro Sabatino, ideatore dell’evento, spera di bissare il successo dello scorso anno, affidandosi alla “nave Divina” che guiderà questa imperdibile rassegna, in programma dal 5 all’8 giugno al Cenacolo Belvedere, tra mistero e suspense nel cuore della città.

