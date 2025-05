Dalla crisi Berco al sogno della vita | dopo 27 anni da dipendente apre la sua ' Ciclofficina'

Dalla crisi Berco al sogno della vita: dopo 27 anni da dipendente, Marcello Boscolo, 48 anni, ha deciso di reinventarsi aprendo la sua ciclofficina, la "Ciclofficina Metafisica" a Tresigallo. Una storia di coraggio e passione, che celebra il valore di seguire le proprie passioni e trasformare le difficoltà in nuove opportunità . Sabato l’inaugurazione di un nuovo capitolo.

Dalla Berco alla passione di una vita, secondo l'arte di reinventarsi. Questa è la storia di Marcello Boscolo, 48 anni, che dopo 27 di lavoro nell'azienda di Copparo ha deciso di intraprendere un altro percorso. E sabato inaugura la sua 'Ciclofficina Metafisica' in quel di Tresigallo: un'attività.

Berco, secondo giorno di sciopero consecutivo: l'azienda ha rotto le trattative

ilgazzettino.it scrive: ROVIGO - Secondo giorno di sciopero consecutivo dei lavoratori della Berco di Copparo (Ferrara ... per salvaguardare l'occupazione. «Le crisi aziendali sono un’occasione difficile - afferma ...

Crisi Berco, operai trevigiani in corteo a Copparo, per protestare contro i licenziamenti: «L'azienda ritiri il piano di esuberi»

Come scrive msn.com: CASTELFRANCO (TREVISO) - Berco, 480 esuberi nella sede di Copparo, metalmeccanici trevigiani manifestano al loro fianco in segno di solidarietà. Una delegazione della Marca ha partecipato oggi ...

Crisi Berco, l’attesa snervante. Trattative fiume fino a notte. Si cerca un margine per l’accordo

Secondo msn.com: È stata un’attesa snervante per lavoratrici e lavoratori della Berco di Copparo che ... decorrere dal 1° marzo per far fronte alla grave crisi che il gruppo, che fa capo alla multinazionale ...