D' Alfonso Pd porta in parlamento i tagli dei fondi per le strade provinciali | In Abruzzo 14 milioni in meno e più insicurezza

Alfonso PD porta in Parlamento i tagli ai fondi per le strade provinciali in Abruzzo, dove si perderanno 14 milioni di euro, aumentando l’insicurezza e il degrado. Il governo Meloni ha deciso un taglio complessivo di 385 milioni, con al nostro territorio in due anni appena 5 milioni disponibili, mettendo a rischio sicurezza e manutenzione stradale.

Sono 14 i milioni di euro che l’Abruzzo perderà per i tagli ai fondi destinati alle Province per la manutenzione delle strade. Un taglio complessivo di 385milioni di euro quello deciso dal governo Meloni per cui al nostro territorio in due anni saranno alla fine destinati “appena 5 milioni di. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - D'Alfonso (Pd) porta in parlamento i tagli dei fondi per le strade provinciali: "In Abruzzo 14 milioni in meno e più insicurezza"

Altri articoli sullo stesso argomento

Vandalizzata la sede del PD di Venaria, sfondata la porta: “La violenza non fermerà le nostre idee”

Sotto attacco la sede del Partito Democratico di Venaria: nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2025, la porta è stata sfondata in un atto di vandalismo.

Sacchi dell'immondizia del 'porta a porta' in centro, Pd: "Ritiro in ritardo, intollerabile"

Enrico Segala, consigliere del PD, denuncia il ritiro ritardato dei sacchi dell'immondizia del porta a porta nel centro di Ferrara, causando accumulo di rifiuti e disagio.

Il circolo del Pd di Tuscania porta il nome di Danilo Baroni, il "compagno trombettista"

Il circolo del Pd di Tuscania, intitolato a Danilo Baroni, compagno trombettista e figura storica della città, si propone come spazio di incontro, confronto e ascolto nel cuore del centro storico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

REFERENDUM: PRESIDIO PD DAVANTI SEDE RAI, SI FACCIA INFORMAZIONE, BASTA TELEMELONI!; Seduta 482ª (XIX legislatura) (20.05.2025). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuova Pescara e sicurezza: D’Alfonso interroga il ministro

Segnala rete8.it: Il deputato abruzzese del Pd Luciano D'Alfonso ha depositato un'interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere la riclassificazione della Questura di Pescara ...