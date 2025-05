Dal Papa 500 euro ai dipendenti e 5mila cornetti ai clochard E il fratello va da Trump

Il Papa ha annunciato una gratifica di 500 euro per i dipendenti vaticani, mentre vengono distribuiti 5.000 cornetti ai clochard. Intanto, il fratello maggiore Louis si è recato alla Casa Bianca, incontrando il presidente Trump. Una serie di gesti che uniscono solidarietà, iniziative simboliche e incontri diplomatici nel clima internazionale.

Papa Leone XIV ha ripristinato la gratifica per i lavoratori del Vaticano. Il fratello maggiore Louis è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano

Papa Leone ripristina il bonus sospeso da Bergoglio: 500 euro in più ai dipendenti del Vaticano

Papa Leone XIV ripristina il bonus di 500 euro ai dipendenti vaticani, sospeso da Papa Francesco in occasione dell’elezione del nuovo Pontefice.

