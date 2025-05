Dal ko al Verona alla cessione di Kvara | Conte guida il Napoli verso l’impresa scudetto

Dopo un avvio difficile con la sconfitta contro il Verona, il Napoli ha risalito la china grazie alla guida di Conte, puntando deciso all’impresa dello scudetto. Nonostante i dubbi iniziali e la cessione di Kvara, la squadra ha dimostrato resilienza, dimostrando che la passione e la strategia possono portare a grandi traguardi.

Dal ko al Verona alla cessione di Kvara: Conte guida il Napoli verso l'impresa scudetto Due fasi della stagione avevano fatto nascere dubbi sul successo .

