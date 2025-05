Dal corretto uso dei farmaci alla donazione del sangue serata divulgativa Avis

Il 22 maggio, nella sala consiliare di Masi Torello, si è tenuta una serata divulgativa organizzata da Avis, sul corretto uso dei farmaci e sulla donazione del sangue. L’evento, inserito nel progetto “Salute”, ha coinvolto la comunità in un momento di sensibilizzazione e informazione, rafforzando la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le sedi AVIS locali.

Un incontro pubblico a carattere divulgativo, relativo al 'Progetto salute', si è svolto nella serata di giovedì 22 maggio, nella sala consiliare del Comune di Masi Torello. Un appuntamento nell'ambito della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e Avis provinciale e comunale. . 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal corretto uso dei farmaci alla donazione del sangue, serata divulgativa Avis

