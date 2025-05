Cruise Louis Vuitton | al Palais des Papes il potere della moda diventa liturgia

In un connubio unico tra moda e spiritualità, Louis Vuitton ha scelto il Palais des Papes di Avignone come palcoscenico per la sfilata Cruise 2026. Questo monumento emblematico, simbolo di potere e intellettualità medievale, si trasforma nell’epicentro di una liturgia stilistica, dove il mondo della haute couture si fonde con la sacralità del luogo. Un evento che celebra la moda come strumento di espressione e significato.

Life&People.it C’è qualcosa di profondamente simbolico nel portare la moda all’interno di un luogo costruito per esercitare il potere dello spirito. Per la sfilata Cruise 2026, Louis Vuitton ha scelto il Palais des Papes di Avignone — cattedrale laica di un Medioevo intellettuale e teatrale — per inscenare una collezione che sembra una liturgia contemporanea. Una messa laica sul futuro del vestire. Nicolas Ghesquière, ancora una volta, non ha disegnato soltanto abiti: ha costruito un universo. Un paesaggio mentale dove la moda diventa architettura in movimento, rito tribale, proiezione estetica del futuro — con le radici saldamente piantate nel passato... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

