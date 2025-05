Cristiano Malgioglio Si Sposa a 80 Anni | L’Annuncio a Sorpresa Con Tutti i Dettagli!

A 80 anni, Cristiano Malgioglio sorprende tutti annunciando le imminenti nozze con un misterioso compagno. A Verissimo, il cantante ha svelato il colpo di scena: l’amore non ha età. Ecco tutti i dettagli di questa romantica novità che, ancora una volta, dimostra che il cuore può battere forte a qualsiasi età.

A Verissimo svelato il colpo di scena: nozze in vista per Cristiano Malgioglio con un compagno misterioso. Ma sarà tutto vero? Ecco tutti i dettagli! Chi l’ha detto che l’amore ha una scadenza? Cristiano Malgioglio, ottant’anni compiuti ad aprile, si prepara a dire sì. E non è uno scherzo. Nella prossima puntata di Verissimo, interamente dedicata al mondo di Amici, il paroliere più eccentrico della TV italiana svelerà un annuncio che ha del clamoroso: a novembre si sposa. E non finisce qui. A fargli da testimone ci sarà una figura iconica del talent: la temuta maestra Alessandra Celentano. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Cristiano Malgioglio Si Sposa a 80 Anni: L’Annuncio a Sorpresa Con Tutti i Dettagli!

