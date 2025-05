Crisi già finita | nessun rimpasto né terzo mandato

Dopo una settimana di tensioni e ambiguità, si smentiscono qualsiasi crisi politica, rimpasti o tentativi di terzo mandato. Nessuna sfiducia pilotata, nessuna norma ignorata. All’indomani dell’incontro del presidente Fedriga a Roma, si conferma la stabilità e la volontà di mantenere il quadro attuale, dissipando le voci di crisi e riaffermando il fragile equilibrio politico.

Niente crisi. Niente rimpasto. Niente terzo mandato. Niente sfiducia "pilotata" per tentare il terzo mandato senza la norma. Dunque, dopo una settimana di tensioni, di scambi di accuse, di voci di dimissioni, di trattative più o meno ufficiali e dopo l'incontro del presidente Fedriga, a Roma, con.

Crisi già finita: nessun rimpasto né terzo mandato

Dopo una settimana di tensioni e rumors di crisi, si chiarisce che non ci sono rimpasti né terzo mandato in vista.

Approfondimenti da altre fonti

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi sono i veri sconfitti ...

“Risolta” la crisi in Fvg, Fedriga resta al comando: «nessun rimpasto»

Dopo giorni di tensioni e voci sempre più insistenti su fratture interne, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ufficialmente chiuso la crisi politica che si era aperta domenica scorsa.

Crisi in Friuli, in previsione un valzer di deleghe ma Fedriga non vuole mollare Riccardi

È una delle ipotesi per uscire dalle sabbie mobili di questa crisi: un rimpasto in giunta. A quel punto, per logica, FdI dovrebbe chiedere l'assessorato alla Sanità e tra i papabili a ...