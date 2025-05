Cresce l' allarme | omicidi commessi da minorenni in Italia aumentano del 150% nel 2024

In Italia, nel 2024 si registra un preoccupante aumento del 150% negli omicidi commessi da minorenni. Secondo i dati della Criminalpol, i casi passano dal 4% del 2023 all'11,8% nel 2024, con circa 35 vittime di minori. Questo incremento evidenzia un fenomeno allarmante che richiede attenzione e interventi mirati.

In un solo anno, il numero di omicidi commessi da minorenni in Italia è piĂą che raddoppiato: dal 4% del 2023 all'11,8% nel 2024, secondo i dati della Criminalpol. Si passa dai 14 omicidi commessi da minori nel 2023 (su 340 totali) a circa 35 omicidi commessi da minori nel 2024 (su 319 totali). Un aumento di oltre il 150% in valore assoluto, nonostante il calo complessivo del numero di omicidi in Italia. Un'emergenza che è al centro del II Congresso nazionale della SocietĂ Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense (Sippf), in corso ad Alghero: "Sono necessarie risposte sociali urgenti e integrate", avvertono gli specialisti. 🔗Leggi su Quotidiano.net