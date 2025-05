Credito d’imposta 4 0 Attenzione alle nuove scadenze e agli obblighi

Confagricoltura Piacenza segnala le nuove scadenze e obblighi legati al credito d’imposta 4.0, recentemente regolamentato dal Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 del MIMIT. È fondamentale conoscere le modalità operative per usufruire correttamente di questo incentivo per investimenti in beni strumentali 4.0, al fine di ottimizzare i benefici e rispettare le nuove disposizioni.

Confagricoltura Piacenza informa che, con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), sono state definite le modalità operative per accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

