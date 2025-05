Covid l’Fda chiede un vaccino aggiornato alla variante LP 8 1 Moderna ritira la richiesta di autorizzazione | scoppia il caso negli Usa

La FDA chiede un vaccino aggiornato alla variante LP 8 1, ma Moderna ritira la richiesta di autorizzazione, scatenando un caso negli USA. La decisione solleva sospetti e apre interrogativi sui motivi dietro il ritiro, con alcuni che collegano l’episodio a questioni politiche o a fattori di approfondimento. La vicenda si sta trasformando in un vero e proprio caso di discussione pubblica.

Moderna ritira la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid, scoppia il caso: servono approfondimenti o c’entra Trump? Sta diventando un vero e proprio caso quello del ritiro da parte di Moderna della richiesta di autorizzazione per il vaccino contro l’influenza e il Covid-19. L’azienda farmaceutica ha deciso di ripresentare la domanda tra qualche mese, sicuramente prima dell’inverno, quando “ saranno disponibili i dati sull’efficacia” del siero “ dallo studio di fase 3 in corso sul vaccino sperimentale contro l’influenza stagionale”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Covid, l’Fda chiede un vaccino aggiornato alla variante LP.8.1, Moderna ritira la richiesta di autorizzazione: scoppia il caso negli Usa

