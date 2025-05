Cosplay fumetti sfilate e creatività | a Pavullo è tempo di Mascherata di primavera

A Pavullo torna la Mascherata di primavera, un evento all'insegna di cosplay, fumetti e creatività. Dopo il rinvio dovuto al maltempo, il 25 maggio le vie del centro si riempiranno di fantasia e divertimento per tutti, con sfilate, contest e iniziative dedicate a grandi e piccini. Un'occasione imperdibile per vivere una giornata di festa e magia nel cuore della città.

Dopo il rinvio forzato di domenica 5 maggio a causa del maltempo, la Mascherata di primavera è pronta a tornare: l’appuntamento è per domenica 25 maggio, per un'intera giornata di festa lungo le vie del centro storico di Pavullo, con iniziative per tutte le età tra cosplay, fumetti, prodotti. 🔗Leggi su Modenatoday.it