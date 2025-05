Cosa fare nel weekend a Milano e in Lombardia | gli eventi da non perdere il 23 24 e 25 maggio 2025

Scopri cosa fare nel weekend a Milano e in Lombardia dal 23 al 25 maggio 2025! Tra concerti all'aperto, eventi nella natura, laboratori per bambini e spettacoli teatrali, questa regione si trasforma in un grande palcoscenico. Non perdere gli appuntamenti più imperdibili di questa stimolante tre giorni all’insegna di cultura, divertimento e natura.

Milano, 23 maggio 2025 – Per questo weekend dal 23 al 25 maggio Milano e la Lombardia si trasformano in un grande palcoscenico diffuso, tra concerti a cielo aperto, esperienze nella natura, laboratori per i piĂą piccoli e spettacoli teatrali. Cuore del fine settimana è la nuova edizione del Festival dei bambini e delle bambine, che anima il Castello Sforzesco e altri luoghi della cittĂ con attivitĂ gratuite dedicate all’infanzia. Ma la musica sarĂ protagonista ovunque: jazz, classica, pop ed elettronica risuoneranno in cortili, piazze e giardini, con performance gratuite che invitano a riscoprire Milano dall’alba al tramonto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend a Milano e in Lombardia: gli eventi da non perdere il 23, 24 e 25 maggio 2025

