Cosa fare a Catania | tutti gli eventi del weekend

Il weekend a Catania promette emozioni e appuntamenti imperdibili. Gli amanti del gusto potranno scoprire ‘Sicilia Gourmet’ a Mirabella Imbaccari, degustare birre al Beer Catania o assaggiare la tradizionale granita di Acireale. Per gli appassionati di sport e relax, numerosi eventi e attività renderanno questo fine settimana indimenticabile. Non resta che scegliere cosa vivere!

Weekend all'insegna di tanti appuntamenti quello che sta per cominciare. Gli amanti del cibo e del bere non potranno non recarsi a Mirabella Imbaccari per 'Sicilia Gourmet', al Beer Catania o al Festival internazionale della granita siciliana di Acireale. Chi invece ama lo sport e stare. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend

Altre letture consigliate

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 16 al 18 maggio: tutti gli eventi

Scopri cosa fare a Milano dal 16 al 18 maggio, con eventi imperdibili anche gratuiti! Architettura, buon vino e passeggiate all’aria aperta rendono questo weekend speciale.

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 16 al 18 maggio: tutti gli eventi

Dal 16 al 18 maggio, Trento si anima con una serie di eventi imperdibili, molti dei quali gratuiti! Scopri sagre, feste e concerti, come l'Horizon Lake Garda Music Festival per gli amanti della musica elettronica.

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 maggio: tutti gli eventi

Dal 23 al 25 maggio, Milano si anima con eventi anche gratuiti, ideali per cittadini e visitatori. Tra musica, rassegne e festival all'aperto, il weekend offre numerose occasioni di svago, specialmente dopo le giornate di pioggia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa fare a Catania nel weekend: tutti gli eventi; Le 10 spiagge più belle di Catania; Cosa Fare a Catania il 17 e 18 Maggio 2025: eventi, spettacoli e visite imperdibili; Cosa fare nel terzo fine settimana di maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: laboratori, concerti e mostre

Lo riporta catania.liveuniversity.it: Eventi Catania: laboratori per bambini, concerti, mostre e scienza. Scopri cosa fare a Catania a maggio 2025 con la nostra guida agli eventi.

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica e teatro

Segnala catania.liveuniversity.it: Spettacoli teatrali e musicali, passeggiate letterarie, laboratori ludici, presentazione libri: non mancano gli eventi a Catania!

Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione

Scrive fanpage.it: Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio 2025? Sagra delle Fragole in provincia di Roma, Fattorie aperte in Emilia Romagna, Giornate dell'Albero in Alto ...