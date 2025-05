Cortili Aperti dei palazzi storici di Roma ecco quando e quali visitare

Il 25 maggio 2025, in occasione della XV Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, Roma aprirà al pubblico alcuni dei suoi più affascinanti cortili nascosti. Un'opportunità unica per scoprire la bellezza e il fascino degli spazi segreti dei palazzi storici della città.

Domenica 25 maggio 2025, in occasione della XV Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), Roma apre le porte di alcuni dei suoi più affascinanti cortili storici. Un'opportunità unica per esplorare gratuitamente luoghi solitamente inaccessibili, testimonianze viventi della storia e dell'architettura della Capitale. Cortili aperti a Roma il 25 maggio 2025. Ecco l'elenco dei cortili visitabili, con i relativi indirizzi: Palazzo Attolico – Via di Parione, 12.

Domenica 25 maggio 2025, Roma celebra la XV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) aprendo entrate in alcuni dei suoi incantevoli cortili storici.

"Cortili aperti" 2025, ci sono anche sette palazzi storici di Francavilla Fontana

Domenica 25 maggio 2025, Francavilla Fontana sarà protagonista di "Cortili Aperti", l'iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane.

L’undicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” sabato 24 e domenica 25 maggio, un viaggio nella bellezza con tante novità

Scrive giornaledipuglia.com: Si potranno visitare gratuitamente 52 luoghi incantevoli tra palazzi storici, chiese, chiostri e giardini. Oltre 600 studenti vestiranno i panni di novelli ciceroni. La manifestazione è organizzata ...

"Cortili aperti": una domenica tra palazzi storici, ville e castelli. Ecco cosa visitare: mappa e orari

Secondo msn.com: Trenta dimore aperte per i trent’anni di Cortili Aperti. Domenica 25 maggio Lecce celebra l’anniversario della storica manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra ...