Corte Costituzionale dichiara incostituzionale escludere la madre intenzionale dalla PMA estera

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione della madre intenzionale dai diritti di riconoscimento del figlio nelle procedure di procreazione assistita all’estero. Questa pronuncia evidenzia l'importanza di tutelare i diritti delle donne coinvolte e garantire principi di uguaglianza e protezione familiare, segnando un passo importante verso una giurisprudenza più inclusiva e rispettosa delle realtà familiari contemporanee.

La Corte Costituzionale ha pronunciato un significativo verdetto, dichiarando incostituzionale l’esclusione della madre intenzionale — non biologica — dal riconoscimento del figlio, nei casi di procreazione medicalmente assistita realizzata all’estero. Tale decisione sancisce, in maniera chiara, il diritto di riconoscimento nei confronti di entrambe le madri per i figli nati in Italia da coppie lesbiche. . L'articolo Corte Costituzionale dichiara incostituzionale escludere la madre intenzionale dalla PMA estera è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Corte Costituzionale dichiara incostituzionale escludere la madre intenzionale dalla PMA estera

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Corte costituzionale esamina il decreto Piantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare

La Corte costituzionale si appresta a esaminare il decreto Piantedosi, che introduce misure per il soccorso delle ONG in mare.

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale

Negli ultimi sviluppi riguardanti la questione dei migranti in Albania, un giudice di pace di Roma ha richiesto l'immediata liberazione di un cittadino straniero dal Cpr di Gjader.

Stalking ad Avellino, la Corte d'Appello riconosce i fatti ma dichiara la prescrizione

Ad Avellino, la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli ha riformato la condanna di un cinquantaseienne accusato di stalking, riconoscendo i fatti ma dichiarando la prescrizione del reato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rivoluzione arcobaleno: “Sì” storico ai figli di due mamme, ecco come l'Italia cambia volto; Procreazione assistita, la consulta dà il via libera, da oggi entrambe le madri possono riconoscere il figlio; Pma: il divieto di riconoscimento del figlio è incostituzionale, dichiara la Corte; Di mamma non ce n’è una sola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Figli di due mamme, finalmente giustizia: la Corte Costituzionale dice sì alla doppia genitorialità

Lo riporta alfemminile.com: Sentenza storica della Corte Costituzionale: riconosciuto il diritto alla doppia genitorialità per i figli nati da due madri tramite PMA ...

Figli di due mamme, una svolta storica: la Corte Costituzionale dice sì ai diritti

Da notizie.it: La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale il divieto di registrare figli con due mamme, sentenza depositata il 22 maggio 2025.

La Consulta dice sì: esistono famiglie con due madri

Segnala ilmanifesto.it: Diritti (Politica) Due sentenze consecutive della Corte costituzionale restituiscono un quadro in chiaroscuro sulla procreazione medicalmente assistita. Più chiaro che scuro, comunque, perché la sente ...