convegno internazionale sul tema diritto naturale giustizia e teatro alla casa del petrarc

Dal 23 maggio 2025, la Casa Petrarca di Arezzo ospita un importante convegno internazionale dedicato a "Diritto naturale, giustizia e teatro". Promosso dall’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, l’evento affronta il legame tra filosofia, giustizia e teatro, stimolando un confronto tra studiosi di tutto il mondo su tematiche fondamentali per la riflessione contemporanea.

Arezzo, 23 maggio 2025 – Vanno avanti nel mese di maggio gli incontri con l’Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell’Orto ad Arezz o. Oggi e domani si svolgerĂ il Convegno internazionale sul tema Diritto naturale, giustizia e teatro a cura dei prof. Franco Todescan e Gianluca Dioni. Il convegno rientra nelle attivitĂ del «Seminario permanente per la Storia del Diritto naturale moderno». La giornalista e scrittrice Francesca Camponero autrice del libro «Eleonora Rossi Drago, la mia madrina» (edizioni Il filo di Arianna – La Spezia, 2024) è stata invitata a presentare il volume sulla famosa attrice genovese al Convegno Internazionale che si terrĂ alla Casa di Petrarca. 🔗Leggi su Lanazione.it