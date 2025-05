Controlli sulla Tremezzina | 28 violazioni in due giorni raffica di multe e 53 punti patente decurtati

La polizia di Como, tramite il reparto stradale, ha intensificato i controlli sulla Tremazzina, riscontrando 28 violazioni in due giorni. Le multe sono state numerose e sono stati decurtati 53 punti dalla patente, evidenziando l’impegno nel garantire sicurezza e rispetto delle norme lungo questa importante arteria turistica del Lario.

La polizia di Stato di Como, con il distaccamento della polizia stradale operativo sulla Tremezzina, ha intensificato i controlli lungo la strada statale Regina, arteria chiave del traffico turistico lariano. L’attività è stata svolta anche grazie al supporto del personale messo a disposizione. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli sulla Tremezzina: 28 violazioni in due giorni, raffica di multe e 53 punti patente decurtati

