Controlli negli stabilimenti e nei bar sulla spiaggia scoperti tredici lavoratori in nero Sette attività sospese

Con l’arrivo della stagione estiva, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli negli stabilimenti e bar sulla spiaggia, scoprendo tredici lavoratori in nero e sospendendo sette attività nel settore turistico-balneare. Questo intervento mira a tutelare legalità e sicurezza, garantendo un'estate all'insegna del rispetto delle normative e della corretta occupazione del lavoro.

Scoperti tredici lavoratori in nero e sospese sette attività nel settore turistico-balneare, tra stabilimenti e attività di bar-ristorante. E’ questo il bilancio di un’attività di controllo del territorio portata avanti, con l’avvicinarsi della stagione estiva, dalle fiamme gialle della Stazione. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Controlli negli stabilimenti e nei bar sulla spiaggia, scoperti tredici lavoratori in nero. Sette attività sospese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sigarette vietate in spiaggia e stabilimenti aperti fino a settembre inoltrato: a Jesolo si punta a rendere fruibile l'arenile tutto l'anno

A Jesolo, si abbandonano le sigarette in spiaggia per promuovere un ambiente più salutare. Con stabilimenti aperti fino a settembre inoltrato, l’obiettivo è rendere l’arenile fruibile tutto l'anno, offrendo ai visitatori un’esperienza di relax e benessere, senza rinunciare alla bellezza del mare e del sole.

Movida molesta a Putignano, scattano i controlli: licenza di un bar sospesa per 7 giorni

A Putignano, l'intensificazione dei controlli contro la movida molesta ha portato alla sospensione della licenza di un bar per sette giorni.

Fucili in spiaggia, spari di notte e controlli più difficili sul bracconaggio: Lollobrigida stravolge così la legge sulla caccia

La legge sulla caccia subisce una radicale trasformazione con le nuove disposizioni di Lollobrigida, che consentono spari in spiaggia e aumentano i controlli sul bracconaggio.

Se ne parla anche su altri siti

Non si balla nei bagnetti: più controlli per l’estate; Pesaro, stretta sulla movida fuori controllo. Feste in spiaggia, la Prefettura convoca tutti: arrivano le rego; Bagnini obbligatori sulle spiagge, via ai controlli. A Viareggio alcuni stabilimenti restano chiusi; Pesaro, stretta sulla movida fuori controllo. Feste in spiaggia, la Prefettura convocatutti: arrivano le regole, cosa cambia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Abusi edilizi in spiaggia. Demolita la prima veranda. L’ex assessore: "Il Comune ora controlli tutti i bar"

Secondo msn.com: Dopo la sentenza del Consiglio di stato i titolari del Donatella costretti a smontare la copertura esterna. Biagini invoca verifiche a tappeto, gli operatori chiedono all’amministrazione una soluzione ...

Maiori, controlli dei Carabinieri agli stabilimenti balneari: sicurezza e assunzioni in regola

Segnala ilvescovado.it: A Maiori, con l'avvicinarsi della stagione balneare, è in corso il montaggio degli stabilimenti lungo la spiaggia. Nella mattinata di lunedì 13 maggio, i Carabinieri della Stazione di Maiori hanno eff ...

Stabilimenti balneari, svolta epocale: arrivata la lettera di chiusura coatta | Si torna al 1970: sarà solo spiaggia libera

Scrive sicilianews24.it: Una novità che potrebbe stravolgere le modalità di andare in vacanza. Gli stabilimenti balneari sono concessioni di suolo pubblico marittimo affidate a Una novità che potrebbe stravolgere le modalità ...