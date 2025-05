Conte parole in conferenza stampa non gradite all’Inter | i dettagli

Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, non sono state accolte positivamente dall'Inter. Le parole dell’allenatore del Napoli hanno suscitato disappunto tra i vertici nerazzurri, alimentando indiscrezioni e tensioni che potrebbero influenzare il clima pre-partita e le futureIntegrations.

Conte, le parole dell’allenatore del Napoli non sono piaciute all’Inter: E se andrà alla Juve.. Le ultime affermazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, non sono state ben accette dall’ambiente dell’Inter, come riportato oggi da Tuttosport. Il tecnico ha enfatizzato che, a suo avviso, in un campionato di 38 giornate prevale chi merita di vincere, mentre nelle competizioni con meno partite ci sono più variabili in gioco. Tuttavia, non è la prima volta che le parole dell’ex allenatore dell’ Inter suscitano polemiche; è sufficiente ricordare quanto accadde quando Conte menzionò pensieri secondari dopo lo scontro diretto a San Siro tra il club nerazzurro e il Napoli. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte, parole in conferenza stampa non gradite all’Inter: i dettagli

