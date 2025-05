Conte e Inzaghi figli del campo e non professori di teorie Damascelli

Conte e Inzaghi sono autentici figli del campo, non docenti di teorie inventate. Tony Damascelli, sul Giornale, riflette sulla vigilia scudetto, sottolineando l'importanza di questa serata decisiva, imprevedibile e ricca di sorprese. In un mondo di strategie e parole, sono i fatti sul campo a determinare il vero valore di queste squadre e allenatori.

Conte e Inzaghi, non professori di teorie ma figli del campo (Damascelli) Sul Giornale Tony Damascelli scrive della vigilia scudetto, della serata che deciderĂ il campionato e che potrebbe (speriamo ardentemente di no) riservare qualche sorpresa. Scrive Damascelli: In fondo dovremmo essere orgogliosi di avere due allenatori totalmente italiani a spartirsi questo finale di campionato, Simone e Antonio, per dirla in breve, ex calciatori e non professori di teorie ma figli del campo, del sudore e della sofferenza, uniti, guarda un po’ gli scherzi della sorte, da quella domenica di maggio del duemila e due, quando il quarto gol di Inzaghi segnò per l’Inter la sconfitta definitiva e la perdita dello scudetto mentre Conte gioiva a Udine delle rosicate altrui. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte e Inzaghi figli del campo e non professori di teorie (Damascelli)

