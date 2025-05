Conte come Gasp | la sentenza spiazza i tifosi del Napoli

La sentenza di Conte come Gasperini ha sorpreso i tifosi del Napoli, che temono un cambiamento significativo. La similitudine tra l’allenatore e Gasperini preoccupa i supporter partenopei, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di Conte, apparse stanche e indecise. Il futuro di Conte al Napoli resta incerto, mentre il campionato si fa sempre più competitivo e teso.

La similitudine tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini preoccupa parecchio i tifosi del Napoli: ecco la motivazione Il futuro di Antonio Conte al Napoli è ancora tutto da decidere. Le ultime conferenze stampa dell’allenatore dei partenopei vedono un uomo arrivo allo stremo delle proprie forze, provato da un campionato punto a punto che lo ha visto battagliare con l’ Inter. “Conte come Gasp”: la sentenza spiazza i tifosi del Napoli (Lapresse) – tvplay.it Indipendentemente dall’esito, quale sarà la prossima squadra di Conte? Tra chi parla di una permanenza al Napoli e chi di un approdo alla Juventus, c’è stato un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta, specialmente visto il paragone fatto con Conte. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Conte come Gasp”: la sentenza spiazza i tifosi del Napoli

Scopri altri approfondimenti

“Mi aspettavo di più”, la sentenza su Meret spiazza: è successo in diretta

La sentenza su Meret ha colto di sorpresa molti, soprattutto in diretta. Mentre il Napoli si prepara ad affrontare il Parma di Chivu domenica sera, la pressione aumenta per i partenopei.

Conte spiazza: “Vinca chi merita, lo scudetto del Napoli un prodigio”

Antonio Conte sorprende con dichiarazioni inaspettate sullo scudetto del Napoli, definendolo un

Sorpresa Napoli, il rientro dell’azzurro spiazza tutti: adesso Conte può davvero gioire!

Un’insospettata sorpresa a Napoli riaccende le speranze azzurre, lasciando tutti senza parole. La sfida tra Parma e Napoli si presenta come uno dei match più attesi della 37ª giornata di Serie A.

Ne parlano su altre fonti

Napoli, Conte spiazza tutti in conferenza: le sue parole “spaccano” i tifosi

Riporta msn.com: Le dichiarazioni di Antonio Conte prima di Monza-Napoli hanno generato polemiche tra i tifosi. Il tecnico ha reagito con nervosismo. A Napoli nulla è mai semplice, e questo Antonio Conte lo ...

Napoli, Conte spiazza tutti in conferenza: le sue parole “spaccano” i tifosi

Secondo newsmondo.it: Le dichiarazioni di Antonio Conte prima di Monza-Napoli hanno generato polemiche tra i tifosi. Il tecnico ha reagito con nervosismo. A Napoli nulla è mai semplice, e questo Antonio Conte lo sapeva ...

“Conte come Allegri? Adesso…”: la sentenza di Chiariello spiazza tutti

informazione.it scrive: Antonio Conte come Max Allegri? La sentenza è arrivata in diretta dal giornalista Umberto Chiariello, ecco cos’ha detto. Che il gioco espresso dal Napoli fino a questo momento non sia dei più ...