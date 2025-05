Consob Savona | Se non gradito pronto ad andarmene

Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha dichiarato di essere pronto a lasciare se non è più gradito, in merito alla vicenda Unicredit e l'uso del golden power. Ricordando il ruolo collegiale dell’Authority, Savona ha sottolineato l'importanza di un lavoro trasparente e collaborativo tra i vari uffici per tutelare il mercato.

"Se non gradito sono pronto ad andarmene". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona in merito alla vicenda Unicredit e golden power. " La Consob è un organo collegiale che lavora con gli uffici. Da quello legale a quello degli emittenti e della trasparenza del mercato. Il risultato è la somma di tutte queste riflessioni" ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, a margine dell'intervento alla seconda giornata del Festival dell'economia di Trento, facendo riferimento alla decisione sull'offerta di Unicredit per Banco Bpm.

