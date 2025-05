Consob Savona | Pronto a lasciare se non sono gradito

Il presidente della Consob, Paolo Savona, al Festival dell’Economia di Trento, ha affrontato il tema delle criptovalute, evidenziando i rischi associati. Inserendosi in un clima di attenzione crescente, Savona ha lasciato intendere che potrebbe valutare le proprie dimissioni se la sua presenza non fosse più gradita, sottolineando l’importanza di un controllo prudente nel mercato finanziario.

Il presidente della Consob Paolo Savona, a margine di un intervento al Festival dell’Economia a Trento, si è soffermato anche sul delicato tema delle criptovalute spiegandone i rischi 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Consob, Savona: "Pronto a lasciare se non sono gradito"

