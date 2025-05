Confiscati beni per oltre 140mila euro a un' imprenditrice di Tarquinia

La Guardia di Finanza di Civitavecchia ha confiscato beni per oltre 140.000 euro a un’imprenditrice di Tarquinia condannata per evasione fiscale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata eseguita la confisca, incluso il patrimonio equivalente, dopo la condanna per reati tributari, segnando un importante intervento contro l’evasione fiscale.

Evasione fiscale, imprenditrice di Tarquinia condannata e confiscati beni per oltre 140mila euro. Dopo la condanna per reati tributari, la guardia di finanza, su disposizione della procura di Civitavecchia, ha dato esecuzione alla confisca, anche per equivalente, di beni per 141mila 590,70 euro.

