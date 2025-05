Conferma supplenza sostegno | entro quale data il docente deve dire sì o no? Come completerà l’orario chi perde alcune ore del 2024 25?

Il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 introduce novità importanti sulla conferma delle supplenze di sostegno per l’anno scolastico 2025, stabilendo una scadenza entro cui il docente deve comunicare se accetta o meno, e come completerà l’orario. Chi perderà alcune ore dovrà indicarlo entro i tempi stabiliti, per garantire continuità e regolarità nell’anno 2024/25.

Conferma supplenza sostegno: il dm n. 32 del 26 febbraio 2025 introduce una significativa novità per l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2025. Si tratta della possibilità di poter garantire la continuità didattica ai docenti assunti nell'anno scolastico 202425, secondo le indicazioni del decreto.

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente

Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo?

Docenti che hanno abbandonato la nomina di supplenza GPS sostegno possono partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo.

Supplenza sul sostegno dopo il 30 aprile: vale anche per gli spezzoni d’orario?

La supplenza sul sostegno, anche dopo il 30 aprile, si estende a spezzoni d'orario. Il rientro del titolare non interrompe la continuità didattica, grazie all'articolo 37 del CCNL 2006-2009.

Supplenza confermata per continuità: il contratto decorre dal 1° settembre 2025, fino al 30 giugno o 31 agosto 2026.

Entro il 31 maggio le famiglie possono chiedere la conferma del prof di sostegno

Scrive ilsole24ore.com: Una circolare del Mim dà attuazione alla novità previsto dal decreto Sport-Scuola di un anno fa: incarichi entro il 31 agosto ...

Conferma Supplenti sul Posto per 2025/2026, Scadenza in Pochissimi Giorni

Lo riporta msn.com: Non solo GPS per ottenere supplenze: secondo quanto si apprende dall’art 14 del DL 66/2017, modificato dall’art 8 del DL 71/2024, potrebbe esserci una conferma supplenti sul posto per l’anno scolastic ...

Riconferma del supplente di sostegno per il 2025/26: conterà solo il primo bollettino delle nomine? Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it: Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa al rapporto tra graduatorie e cr ...