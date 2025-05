Concorso Internazionale Città di Baronissi 2025 Anna Petta | Il nostro obiettivo è creare un auditorium

Dal 19 al 23 maggio 2025, Baronissi ha ospitato la settima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, un evento di grande rilievo artistico e culturale. Con il progetto di creare un nuovo auditorium, vogliamo trasformare la città in un polo di eccellenza musicale, promuovendo talento e cultura in un contesto internazionale.

Dal 19 al 23 maggio 2025, Baronissi si è trasformata in un crocevia internazionale di arte e talento grazie alla settima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “ Città di Baronissi ”. Le storiche sedi della Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e della Sala Astrolabio del Museo FRaC hanno ospitato musicisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Cina, Giappone, Lituania, Polonia, Russia, Svizzera, Turchia oltre a tutte le regioni italiane, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di straordinaria bellezza. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Concorso Internazionale Città di Baronissi 2025, Anna Petta: “Il nostro obiettivo è creare un auditorium”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medaglia d’argento per il “De Cecco” al concorso nazionale CombiGuru Challenge e a Cooking Quiz internazionale

L'istituto alberghiero e turistico "De Cecco" di Pescara ha brillato al concorso nazionale CombiGuru Challenge, conquistando una prestigiosa medaglia d'argento.

Torna a Sogliano al Rubicone il concorso internazionale per giovani musicisti 'Luigi Zanuccoli'

Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione del concorso internazionale per giovani musicisti "Luigi Zanuccoli".

Concorso Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore: al via gli eventi

Al via la XXVI edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari a Nocera Superiore, presentato oggi in aula consiliare.

Approfondimenti da altre fonti

Cultura - I Giovani Musicisti dell' I.C. Forzati trionfano al Concorso Internazionale Città di Baronissi; L’Istituto Comprensivo Forzati de Curtis di Sant’Antonio Abate celebra il Giubileo: un momento di gioia e spiritualità per gli alunni; Cultura - Sant'Antonio Abate: L'Istituto Comprensivo Forzati de Curtis partecipa al progetto Un albero per il futuro; Il Liceo Quercia di Marcianise e l'Istituto Comprensivo Castel Volturno Centro, accolti da Oliviero in Consiglio per il progetto Ragazzi in Aula. 🔗Se ne parla anche su altri siti