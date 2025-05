Comune di Roma assessore Onorato | Mio comportamento specchiato ecco perché querelo

Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, è stato coinvolto in un’indagine ripresa dal quotidiano Domani, suscitando critiche dall’opposizione. Finora ha preferito affidarsi ai suoi legali, ma ha deciso di querelare, ribadendo che il suo comportamento è esemplare e trasparente. Questa scelta sottolinea il suo impegno nel difendere la propria reputazione e integrità.

(Adnkronos) – Alessandro Onorato è l’assessore allo Sport, alla Moda e ai Grandi Eventi del Comune di Roma. Da alcuni giorni è stato chiamato in causa in un’inchiesta del quotidiano Domani e poi attaccato da alcuni esponenti dell’opposizione. Finora ha fatto rispondere i suoi legali. Querelare un giornale non è bello da parte di un politico. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Comune di Roma, assessore Onorato: “Mio comportamento specchiato, ecco perché ho querelato”

Alessandro Onorato, assessore al Comune di Roma, ha deciso di querelare in risposta a recenti attacchi e accuse, sostenendo che il suo comportamento è stato sempre ineccepibile e trasparente.

Roma, bufera sull'assessore Onorato. Ira delle opposizioni: "Si dimetta"

Una bufera scuote Roma sull’assessore Alessandro Onorato, al centro di polemiche per l’acquisto di un immobile tramite Stardust srl, coinvolta in appalti comunali.

Nuova pavimentazione a piazza del Comune, via Roma chiude per lavori

Nuovi lavori di pavimentazione a piazza del Comune in via Roma chiudono l'area per permettere l'avanzamento, dopo un lungo stop dovuto al rinvenimento di reperti archeologici.

Caos in Campidoglio sull'assessore: FdI e Lega chiedono chiarezza, il M5s le dimissioni

Si legge su msn.com: Al centro della polemica una presunta compravendita da parte di una società beneficiaria di appalti dal Comune di Roma ...

Campidoglio, bufera su Onorato. FdI e Lega all'attacco, il M5S: "Si dimetta"

Secondo iltempo.it: Bufera sull'assessore capitolino Alessandro Onorato con le opposizioni che chiedono trasparenza sulla vicenda relativa all'acquisto di ...

Scandalo in Campidoglio: FdI e Lega attaccano. M5S: «Onorato si dimetta»

editorialedomani.it scrive: Le opposizioni chiedono «trasparenza» sui rapporti del politico e la Stardust. E l’uomo di Gualtieri in Comune annuncia querela contro i cronisti di Domani ...