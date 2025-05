Comune di Roma assessore Onorato | Mio comportamento specchiato ecco perché ho querelato

Alessandro Onorato, assessore al Comune di Roma, ha deciso di querelare in risposta a recenti attacchi e accuse, sostenendo che il suo comportamento è stato sempre ineccepibile e trasparente. Dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta e criticato dall’opposizione, l’esponente politico ha scelto di tutelare la propria reputazione attraverso azioni legali, sottolineando la sua integrità e il rispetto delle regole.

(Adnkronos) – Alessandro Onorato è l’assessore allo Sport, alla Moda e ai Grandi Eventi del Comune di Roma. Da alcuni giorni è stato chiamato in causa in un’inchiesta del quotidiano Domani e poi attaccato da alcuni esponenti dell’opposizione. Finora ha fatto rispondere i suoi legali. Querelare un giornale non è bello da parte di un politico. . L'articolo Comune di Roma, assessore Onorato: “Mio comportamento specchiato, ecco perché ho querelato” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Comune di Roma, assessore Onorato: “Mio comportamento specchiato, ecco perché ho querelato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, bufera sull'assessore Onorato. Ira delle opposizioni: "Si dimetta"

Una bufera scuote Roma sull’assessore Alessandro Onorato, al centro di polemiche per l’acquisto di un immobile tramite Stardust srl, coinvolta in appalti comunali.

Nuova pavimentazione a piazza del Comune, via Roma chiude per lavori

Nuovi lavori di pavimentazione a piazza del Comune in via Roma chiudono l'area per permettere l'avanzamento, dopo un lungo stop dovuto al rinvenimento di reperti archeologici.

Quanto si guadagna in provincia di Roma comune per comune. Comandano i Castelli romani

In provincia di Roma, i Guadagni comuni rivelano dinamiche molto variabili, con i Castelli Romani in evidenza.

Su questo argomento da altre fonti

Caso Onorato: le opposizioni chiedono chiarimenti a Gualtieri su trasparenza e appalti; Grandi eventi e appalti, lo scandalo dell’assessore Onorato: lo sponsor compra la sua casa; Sito Istituzionale | TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo; Onorato & CO, chi paga davvero la festa?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Caos in Campidoglio sull'assessore: FdI e Lega chiedono chiarezza, il M5s le dimissioni

Segnala msn.com: Al centro della polemica una presunta compravendita da parte di una società beneficiaria di appalti dal Comune di Roma ...

Campidoglio, bufera su Onorato. FdI e Lega all'attacco, il M5S: "Si dimetta"

Si legge su iltempo.it: Bufera sull'assessore capitolino Alessandro Onorato con le opposizioni che chiedono trasparenza sulla vicenda relativa all'acquisto di ...

Scandalo in Campidoglio: FdI e Lega attaccano. M5S: «Onorato si dimetta»

editorialedomani.it scrive: Le opposizioni chiedono «trasparenza» sui rapporti del politico e la Stardust. E l’uomo di Gualtieri in Comune annuncia querela contro i cronisti di Domani ...