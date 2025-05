Comunali Genova 2025 Meloni e Schlein in campo per i candidati Piciocchi e Salis

Le elezioni comunali di Genova 2025 si avvicinano, con Meloni e Schlein protagonisti che chiudono la campagna. Tra Porto Antico, Pra’ e le periferie del ponente, i leader nazionali sostengono i candidati Piciocchi e Salis, segnando un momento di grande intensità politica per la scelta del futuro sindaco della città ligure.

Porto Antico e Pra’, periferia del ponente: i big chiudono così la campagna elettorale per le elezioni comunali a Genova 2025 per la scelta del prossimo sindaco della cittĂ . Da un lato i video messaggio del premier Giorgia Meloni e dall’altro la visita della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, a lanciare la volata ai due principali candidati, Pietro Piciocchi per il centrodestra e Silvia Salis per il centrosinistra che si sfideranno domenica 25 e lunedì 26 maggio. Amministrative Genova, Meloni per Pietro Piciocchi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Comunali Genova 2025, Meloni e Schlein in campo per i candidati Piciocchi e Salis

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della cittĂ .

