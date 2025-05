Como Inter LIVE 0-1 | de Vrij segna un gol pesantissimo di testa! Nerazzurri avanti e sorpasso momentaneo sul Napoli

Alle 20.45 al Sinigaglia, si accendono le emozioni dell'ultimo turno di Serie A: Como-Inter, una sfida cruciale. Como Inter Live 01: Vrij apre le marcature con un gol di testa pesantissimo, portando l'Inter avanti e sorpassando momentaneamente il Napoli. Segui con noi il match in tempo reale e vivi ogni attimo di questa giornata decisiva.

Appuntamento alle 20.45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 38° e ultimo turno di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto allo stadio Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 38^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Fabregas, reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l'Hellas Verona, si trova al decimo posto in classifica con 49 punti. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, spera ancora nello scudetto e aspetta il risultato di Napoli Cagliari, che si giocherà stasera in contemporanea.

