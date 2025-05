Como Inter LIVE 0-0 | Perrone salva sulla linea su Darmian

Alle 20:45 al Sinigaglia il Como sfida l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Como Inter, un match decisivo e ricco di emozioni, pronto ad infiammare lo stadio. Segui con noi tutte le azioni in live, per vivere intensamente ogni momento di questa partita che chiude il campionato di quest’anno.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 38° e ultimo turno di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto allo stadio Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 38^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Fabregas, reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l'Hellas Verona, si trova al decimo posto in classifica con 49 punti. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, spera ancora nello scudetto e aspetta il risultato di Napoli Cagliari, che si giocherà stasera in contemporanea.

