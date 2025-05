Como-Inter LIVE 0-0 | occasione per Van der Brempt poi Perrone salva tutto su Darmian

Nella 38ª giornata di Serie A, il match Como-Inter termina 0-0, regalando emozioni e spunti interessanti. Van der Brempt e Perrone si mettono in evidenza, mentre Darmian si distingue per la sua solidità difensiva. Un'occasione importante per gli ospiti, con momenti salienti come il tentativo di Carlos Augusto al volo dalla punizione di Calhanoglu.

Como-Inter, 38esima giornata di Serie A. Como-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 8` - Carlos Augusto al volo sulla punizione di Calhanoglu,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

