Como Inter Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi | priorità alla Champions La probabile formazione

In vista della sfida contro il Como, Inzaghi si concentra sulla Champions priorizzando la formazione. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe scendere in campo con alcune variazioni, lasciando spazio a dubbi e ultime decisioni. La strategia dell’allenatore mira a tutelare la competitività europea, lasciando alcuni titolari a riposo in vista degli impegni più importanti.

Como Inter, Inzaghi decide di dare priorità alla Champions: le ultime sulla formazione che affronterà la squadra di Fabregas. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, se le previsioni si confermeranno, l’ Inter scenderà in campo a Como con una formazione rimaneggiata. Solo Sommer, Dimarco e Calhanoglu saranno titolari sin dal fischio d’inizio, mentre gli altri titolari saranno in panchina. Pavard e Zielinski, che hanno continuato a lavorare a parte anche ieri, non sono stati convocati. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: priorità alla Champions. La probabile formazione

Altri articoli sullo stesso argomento

Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione

Interlazio si avvicina, e Simone Inzaghi scioglie i primi dubbi sulla formazione. Domenica sera, a San Siro, l’Inter affronterà la Lazio nel penultimo match di Serie A, un banco di prova cruciale per i campioni d’Italia, che inseguono il Napoli in classifica con rinnovata determinazione.

Inzaghi Inter, il piano per la gestione delle energie tra Lazio e Como: quei recuperi saranno fondamentali!

Dopo la convincente vittoria contro il Torino, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara a gestire al meglio le energie in vista delle prossime sfide contro Lazio e Como.

Inter, Inzaghi sorride: Pavard, Frattesi e Mkhitaryan verso il recupero per la Lazio. Lautaro vede il Como

Simone Inzaghi sorride: l'Inter si prepara ad affrontare la Lazio con il recupero di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.

Su questo argomento da altre fonti

Inter dubbi su Pavard e Zielinski | a rischio Como Occhi puntati sul PSG; Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione; Ultima fermata scudetto: tra nuvole, ricordi e sospiri; Inter, 180' minuti per rimontare! Un sogno a portata di mano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Como-Inter, Inzaghi ha la sua strategia: segnare subito (anche senza big) e mettere pressione al Napoli

Riporta msn.com: È pur sempre una strategia. Simone Inzaghi si gioca, ancora una volta a modo suo e senza andare contro al suo credo calcistico (che un bel po’ di trofei gli ha fatto vincere), senza ...

Inter in cerca di punti Scudetto contro Como: Inzaghi punta sui comprimari

Come scrive msn.com: L'Inter affronta il Como con una formazione rimaneggiata, in attesa di buone notizie da Napoli per lo Scudetto.

Como-Inter: Inzaghi pensa allo Scudetto ma fa riposare qualche big

Secondo msn.com: Nella sfida sul campo dei lariani, attacco inedito con Correa e Taremi. A riposo anche Dumfries e tanti altri titolarissimi.