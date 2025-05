Como-Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Sinigaglia, Como e Inter si sfidano nella 38ª giornata di Serie A. Ecco orario, dove vedere la partita in tv e le ultime news sulle probabili formazioni di un match dall'importanza decisiva per il campionato.

Al Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A Como-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Sinigaglia di Como si giocherà la gara valevole per la 38ª giornata di Serie A tra Como-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni COMO . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Altri articoli sullo stesso argomento

Modena-Cesena: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Braglia di Modena si prepara a ospitare un acceso derby di Serie B tra Modena e Cesena. La partita, valida per la trentottesima giornata, promette emozioni e intensità.

Lucchese-Sestri Levante: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, si prepara un'importante sfida di playout di Serie C tra Lucchese e Sestri Levante.

Atalanta-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium di Bergamo, si prepara a disputarsi un’importante sfida di Serie A: Atalanta-Roma, valida per la 36ª giornata.

Su questo argomento da altre fonti

Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming; Como-Inter: quando giocano, orario dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni; Como-Inter: data, orario e dove vederla in tv. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Como-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Segnala msn.com: L'Inter si appiglia all'ultima flebile speranza di vincere lo Scudetto e, in vista della 38ª giornata di Serie A, sarà ospite del Como con l'obiettivo di vincere e sperare contestualmente in un passo ...

Dove vedere Como-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Da corrieredellosport.it: Scopri tutto sulla sfida valida per l'ultima giornata di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Fabregas e Inzaghi ...

Como-Inter: dove vederla in TV, orario e probabili formazioni

Lo riporta informazione.it: Ci siamo: Como-Inter, ultimo atto – probabilmente – della corsa dei nerazzurri per lo Scudetto andrà in scena domani, venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20:45. Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia sarà teatro d ...