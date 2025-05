Como-Inter 0-0 Napoli-Cagliari 0-0

L'ultima giornata di campionato decide il vincitore dello scudetto tra Inter e Napoli, in un duello divenuto leggenda. Con Inzaghi e Conte squalificati, le squadre affrontano le sfide decisive contro Como e Cagliari, mentre il fantasma dello spareggio aleggia sulle previsioni, rendendo questa sfida un epilogo emozionante e incerto.

AGI - Una sola, ultima, partita per decidere chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli, con il fantasma dello 'spareggio' che, pur molto difficile, non può essere cancellato dalle previsioni della vigilia. Simone Inzaghi e Antonio Conte, entrambi squalificati, seguono le sfide contro Como e Cagliari dalla tribuna. Gli occhi verso il campo e le orecchie pronte a captare cosa succede dall'altra parte dell'Italia. Il match point è sulla racchetta dei partenopei ma i nerazzurri sono pronti a rispondere a ogni passo falso dei rivali.

