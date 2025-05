Como Fabregas | "Battere l'Inter per dare una mano a Conte? Nel calcio non ci sono tanti amici vogliamo vincere sempre"

Cesc Fabregas ha dichiarato: "Battere l'Inter per aiutare Conte, nel calcio non ci sono molti amici, vogliamo vincere sempre." L'Inter deve battere il Como al Sinigaglia e sperare in un passo falso del Napoli al Maradona, puntando alla rimonta scudetto alla 38ÂŞ giornata. Un finale emozionante tra sfide e speranze di trionfo.

L`Inter deve battere il Como al Sinigaglia e sperare in un passo falso del Napoli al Maradona per centrare la rimonta Scudetto alla 38esima e. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole

Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Fabregas, no alla corte del Leverkusen: l'anno prossimo rimarrĂ al Como

Cesc Fabregas ha deciso di rimanere al Como, rifiutando l'interesse del Bayer Leverkusen. La leggenda spagnola, ormai figura centrale nella squadra, continuerĂ a guidare il club comasco nella prossima stagione, mentre il mercato allenatori si anima in vista della conclusione di un'intensa annata calcistica.

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro

Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Como, Fabregas soprende tutti con Dele Alli

In vista della sfida contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa, facendo il punto sulla situazione della ...

Como, Fàbregas: “Vicinissimi all’obiettivo, sono soddisfatto”

Al termine di Monza-Como, l'allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito un estratto delle parole del tecnico del Como dopo la vittoria ...

Como, Fabregas deciso a rimanere alla guida

Cesc Fabregas resterà al Como nonostante l'interesse di club italiani e incontri con il Lipsia, il centrocampista è pronto a pianificare i futuri acquisti. Cesc Fabregas ha deciso di continuare la sua ...